NBA – Damian Lillard fa due nomi per il nuovo coach dei Portland Trail Blazers

L’addio di Terry Stotts ha aperto il casting per la scelta del nuovo allenatore dei Portland Trail Blazers. Scelta che di fatto vedrà protagonista Damian Lillard che dopo l’eliminazione dai playoff per mano di Denver ha chiesto apertamente un cambio di registro alla franchigia.

Secondo The Athletic i nomi che piacciono a Lillard sono quelli di Chauncey Billups e Jason Kidd. Yahoo! Sports ha aggiunto che sarebbe proprio Kidd il preferito di Dame, anche se sull’ex stella dei Nets ci sono altre pretendenti.

The Portland Trail Blazers are increasingly expected to hire Clippers assistant Chauncey Billups or Lakers assistant Jason Kidd as franchise’s next head coach, sources tell me and @jwquick.

