In una gara-6 che avrebbe potuto mandare a casa i Clippers con le lacrime agli occhi, Leonard ha mostrato perché oggi è considerato il miglior giocatore su entrambi i lati dell’intera NBA. The Klaw ha messo a referto 45 punti, 6 rimbalzi, 3 assist e 2 palle rubate in 41 minuti in campo. La cosa più sorprendente è il fatto che lo ha fatto in un modo ultra efficiente, realizzando 18 dei suoi 25 tentativi dal campo, chiudendo così con un eccellente 72% al tiro.

Secondo ESPN Stats & Info, Kawhi Leonard è solo il quarto giocatore nella storia dei playoff NBA a segnare almeno 45 punti tirando con almeno il 70% dal campo. Gli altri tre giocatori? LeBron James, Jamal Murray e Wilt Chamberlain.

According to @EliasSports Kawhi Leonard is the 4th player in NBA postseason history with 45 points and 70% FG when facing elimination, joining Jamal Murray, LeBron James and Wilt Chamberlain. pic.twitter.com/ceODjx0mco — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 5, 2021

Stiamo parlando di numeri fenomenali per un giocatore che è apprezzatissimo da tutti gli allenatori. Ora però deve concludere l’opera eliminando Luka Doncic e i Dallas Mavericks. Non sarà facile perché i texani hanno dimostrato di essere un osso duro ma i californiani restano i favoriti.

