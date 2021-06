La notizia del licenziamento di Terry Stotts da parte dei Portland Trail Blazers in NBA è appena trapelata ma Damian Lillard ha già nominato il suo sostituto preferito: l’assistente allenatore dei Los Angeles Lakers, Jason Kidd.

La star dei Blazers non ha usato mezzi termini poiché ha ammesso personalmente che il coach dei Lakers è quello che vuole. Ciò arriva tramite un rapporto di Chris Haynes di Yahoo Sports.

“Jason Kidd è il ragazzo che voglio”, ha detto Lillard a Yahoo Sports venerdì sera. I due hanno un ottimo rapporto che dura da anni. Damian Lillard rispetta sinceramente l’intelligenza cestistica di Jason Kidd e la conoscenza del gioco e crede di poter aiutare a portare il suo gioco e la squadra al livello successivo in NBA.

Un enorme punto di forza qui è che Jason Kidd proviene da Oakland, come anche Damian Lillard, perciò hanno un background culturale identico. Come playmaker proveniente dalla stessa area, c’è un enorme livello di rispetto che la stella dei Blazers ha per il playmaker appartenente alla Hall of Fame. Vediamo se il front office della franchigia dell’Oregon ascolterà il consiglio della propria stella.

