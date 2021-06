Come quasi ogni offseason negli ultimi anni, Jason Kidd è uno dei nomi più gettonati per le panchine vacanti in NBA. L’attuale assistente di Frank Vogel ai Los Angeles Lakers ha appena concluso la sua seconda stagione sulla panchina giallo-viola ed è il nome principale per il dopo-Stevens ai Boston Celtics. Secondo quanto riportato da Chris Haynes di Yahoo!Sports, Kidd incontrerà i Celtics nei prossimi giorni.

I biancoverdi però avranno concorrenza. Su Jason Kidd ci sarebbero infatti anche i Portland Trail Blazers, che quasi sicuramente si separeranno da Terry Stotts. La panchina dell’allenatore era già traballante e l’eliminazione in 6 gare contro Denver prima di Jamal Murray sicuramente non ha aiutato.

Kidd ha allenato in NBA l’ultima volta nel 2018 con i Milwaukee Bucks. In 5 stagioni tra Brooklyn e Miwaukee, l’ex stella di Nets e Mavericks ha avuto un record di 183-190, facendo i Playoff per 3 volte.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.