Gli Atlanta Hawks sono stati probabilmente la più grande sorpresa degli ultimi Playoff, capaci di arrivare in Finale di Conference eliminando Philadelphia, nonostante un inizio di stagione molto complicato. Sulle ali di Trae Young e con i contributi di Clint Capela, John Collins e del nostro Danilo Gallinari, la squadra allenata da Nate McMillan, subentrato a stagione in corso a Loyd Pierce, ha lasciato tutti a bocca aperta.

E allora il Gallo, al Media Day dei giorni scorsi, ha dichiarato che l’obiettivo è alzare ancor di più l’asticella. “Dobbiamo alzare il livello rispetto allo scorso anno, e quando penso al modo di farlo mi viene in mente un solo modo: le Finals” – ha detto Gallinari alla Gazzetta dello Sport. – “Siamo ancora tutti felici di quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Abbiamo alzato l’asticella, ora dobbiamo mantenere quel livello e fare un passo avanti. Io posso aiutare in tanti modi la squadra, ma dovrò principalmente essere me stesso, fare quello che ho fatto lo scorso anno, da quando sono professionista, praticamente da tutta la vita. Sarà un lavoro facile per me, ed estremamente piacevole”.

Gallinari la scorsa stagione ha segnato 13.3 punti di media in stagione regolare e 12.8 nei Playoff.

