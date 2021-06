La multa da 50.000 dollari di Kristaps Porzingis durante la serie di playoff dei Dallas Mavericks con i Los Angeles Clippers non è diventata un grosso problema ed è rapidamente svanita nell’intensità della postseason. A quanto pare, però, Luka Doncic non era affatto contento di ciò che aveva fatto il suo compagno di squadra dei Mavs.

Secondo Mike Fisher di Sports Illustrated, a Doncic non è piaciuto il fatto che Porzingis sia andato in uno strip club di Los Angeles, portando così alla multa del lettone da parte dell’NBA. Inoltre, i Mavs stavano appena iniziando la loro serie di playoff con i Clippers e non avevano spazio per distrazioni inutili.

“Ricordate quando Porzingis ha infranto le regole e si è intrufolato in uno strip club di Los Angeles durante i playoff? I Mavs fecero finta di riderci sopra; in privato, Doncic non stava ridendo per nulla”.

Kristaps Porzingis è stato punito dalla NBA con la costosa multa a causa della violazione dei protocolli di salute e sicurezza della lega che impediscono ai giocatori di entrare in un bar, strip club, lounge e altri stabilimenti ma ciò non ha placato l’ira di Doncic. Fortunatamente, non è stato sospeso o ha dovuto mettersi in quarantena nonostante la violazione.

