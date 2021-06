Secondo quanto riferito da Adrian Wojnarowski di ESPN, Chauncey Billups ha raggiunto un accordo NBA con i Portland Trail Blazers per essere il prossimo capo allenatore della squadra.

Per Woj, il contratto è di quattro anni con opzione per il quinto anno in favore della squadra. Non sono stati divulgati dettagli finanziari, ma si prevede che anche questi numeri usciranno presto.

Deal includes a team option in fifth year, sources said. News conference on Tuesday in Portland. https://t.co/ONLd0fQHtF — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2021

La scelta di puntare su Chauncey Billups è molto interessante per Portland in NBA. Sicuramente Damian Lillard sarà contento di questa decisione ma ora bisogna vedere se i Portland Trail Blazers riusciranno a migliorare in termini di risultati.

