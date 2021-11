La star dei Golden State Warriors, Draymond Green, ha appena pubblicato il suo podcast e Drake sta già trollando il tre volte campione NBA su Instagram.

Il 31enne è noto per esprimere la sua opinione nella maggior parte (se non in tutte) le occasioni e ora Green ha la sua piattaforma dove può praticamente dire quello che vuole. Ma, come sempre, gli hater ci saranno e Drake non ha nemmeno aspettato fino a dopo l’episodio pilota prima di intervenire contro l’NBA Draymond Green.

Nel primo episodio di The Draymond Green Show, il tre volte All-Star NBA ha parlato di tutta la negatività che gli Warriors hanno sentito negli ultimi mesi. Più specificamente, come la gente chiamava Green “scarico” e che non è lo stesso atleta che ha aiutato Golden State a vincere tutti quei campionati.

Rispondendo al post su Instagram di Draymond Green che promuove il primo episodio del suo podcast, Drake ha scelto di concentrarsi su cose non legate al basket NBA e ha richiamato il senso della moda della star dei Warriors.

“Penso che quando hanno detto che eri scarico stavano solo parlando del tuo fisico, non farti fregare”.

Visualizza questo post su Instagram

