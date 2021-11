La point guard dei Golden State Warriors, Steph Curry, ha fatto di nuovo la storia questa notte – stabilendo un nuovo record NBA -, segnando 40 punti nella vittoria contro i Cleveland Cavaliers. Steph Curry ha messo a referto altre 9 triple durante il match, arrivando a 38 gare di questo tipo nella sua carriera da Hall of Fame.

Curry ha 10 partite con 9 o più triple da aprile. Questo è più di quanto qualsiasi giocatore abbia mai fatto in tutta la propria carriera nella storia della NBA.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 19, 2021