NBA – Draymond Green alza la voce: “Che fine fanno i soldi delle multe?”

Draymond Green è uno dei giocatori più soggetti a ricevere delle multe. Specialmente a causa del suo rapporto spesso conflittuale con gli arbitri, l’ala di Golden State riceve spesso delle sanzioni.

Recentemente l’ala degli Warriors si è lamentato di queste multe, chiedendo dei chiarimenti riguardo il loro impiego. La NBA, solitamente, finanzia delle iniziative di beneficenza con i soldi detratti degli stipendi dei giocatori.

Non si è mai saputo niente riguardo questa cosa. Ci hanno sempre detto che i soldi delle multe vanno in beneficenza ma non sappiamo nulla riguardo le iniziative né conosciamo le associazioni. Saperlo potrebbe essere un’occasione per costruire una partnership con queste realtà. Sinceramente penso che siano solo delle storielle che ci hanno raccontato per anni ma non si sono mai visti i risultati di queste iniziative fatte con i nostri soldi.