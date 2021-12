I Golden State Warriors stanno giocando come una macchina ben messa a punto in questa stagione, ma cosa sarebbe potuto succedere se avessero aggiunto Ricky Rubio in offseason al loro roster NBA e lo affiancassero a Steph Curry nel backcourt?

Secondo le fonti di Joe Vardon e Kelsey Russo di The Athletic, gli Warriors hanno mostrato interesse per Rubio in offseason poiché molti credevano che i Cleveland Cavaliers fossero una destinazione improbabile per il veterano spagnolo.

In effetti, la percezione dei Cavs intorno alla NBA all’epoca era molto scarsa e Rubio, in questa fase della sua carriera, sembrava una scelta così strana per la franchigia di Cleveland in via di ricostruzione, che altre squadre pensavano che avrebbe negoziato. I Golden State Warriors, dicono le fonti, erano fortemente interessati a Rubio per una potenziale collaborazione con Stephen Curry.

Rubio diventerà free agent alla fine della stagione NBA 2021-22, il che probabilmente ha suscitato l’interesse degli Warriors. Rubio è stato spedito dai Minnesota Timberwolves ai Cavs ad agosto in cambio di una scelta del secondo round, denaro e Taurean Prince. Stiamo a vedere se qualcosa si muoverà prima della trade deadline oppure ci si riaggiornerà verso fine giugno.

