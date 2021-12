I Portland Trail Blazers sono a un bivio dopo aver licenziato Neil Olshey. I Blazers devono trovare il loro prossimo general manager e riportare la franchigia in carreggiata verso almeno un posto playoff. Una possibile mossa di successo potrebbe essere lo scambio con la scontenta star NBA dei Philadelphia 76ers, Ben Simmons, che è qualcosa di cui si vocifera da un po’ e sarebbe una trade che avrebbe l’approvazione anche di Damian Lillard, secondo Shams Charania e Sam Amick di The Athletic.

Con i Blazers in difficoltà, al momento sono 11-13, e Lillard infortunato, il playmaker vuole vedere cambiamenti nel roster dopo un’offseason relativamente tranquilla su quel fronte. The Athletic riporta il desiderio di Lillard collaborare con Simmons in NBA, che non ha giocato neanche un secondo per i Sixers in questa stagione ed è altamente improbabile che giochi di nuovo per Philly.

Una trade incentrata su Simmons e CJ McCollum è qualcosa di cui si è parlato parecchio. Olshey ha parlato con il presidente dei Sixers, Daryl Morey, di un simile accordo:

Fonti dicono che i Trail Blazers, sotto Olshey, hanno discusso la struttura di uno scambio per Simmons, spostando CJ McCollum, una scelta del primo turno al draft e un giovane giocatore come Nassir Little o Anfernee Simons a Philadelphia. I 76ers, hanno detto le fonti, a un certo punto hanno chiesto ai Trail Blazers McCollum e più scelte al draft e più cambi al draft, ma Portland ha rifiutato.

Vediamo come andrà a finire ma non è da escludere che questa trattativa possa andare in porto, anche perché Portland deve assolutamente accontentare Damian Lillard se non lo vuole perdere presto…

