NBA – Ecco il vero motivo per cui Lonzo Ball non ha lasciato i Pelicans prima della trade deadline

Nonostante si sia parlato moltissimo di un trasferimento dai New Orleans Pelicans a un’altra squadra per Lonzo Ball prima della trade dealine NBA, il 23enne rimarrà un Pelican per il resto della stagione. Il general manager di New Orleans, David Griffin, ha parlato del non scambio di Ball, esprimendo come i Pelicans non abbiano rimpianti per lo stesso:

“Siamo arrivata alla trade deadline NBA credendo che la continuità fosse la cosa migliore per noi. Continuare quel processo di crescita e maturazione. Detto questo, se avessimo potuto fare qualcosa per migliorare in modo significativo la squadra, l’avremmo fatto. Penso che stessimo cercando di farlo in modo molto aggressivo”.

Fonte: nola.com

