Enes Kanter dà un altro segnale per testimoniare il proprio impegno nelle lotte per il sociale e contro ogni forma di dittatura. La “guerra” contro Erdogan si è un po’ raffreddata, ma negli ultimi mesi il lungo dei Boston Celtics ne ha iniziata un’altra contro la Cina. Per simboleggiare la sua battaglia per la giustizia e la libertà, Kanter ha cambiato legalmente il suo nome. Non più Enes Kanter, ma Enes Kanter Freedom.

La parola “Freedom”, libertà, diventerà quindi ufficialmente il suo cognome, mentre “Kanter” sarà il suo secondo nome. Tutto questo nell’ambito dell’acquisizione della cittadinanza statunitense, per la quale sta lavorando da mesi non potendo rientrare in patria. D’altronde gli USA sono, notoriamente, “The Land of the Free”.

Boston Celtics center Enes Kanter is legally changing his name to Enes Kanter Freedom, @TheAthletic @Stadium learned. Kanter will be his middle name, Freedom is his new last name. He becomes a U.S. citizen on Monday. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 28, 2021