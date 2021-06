Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton giocano insieme ai Milwaukee Bucks da otto stagioni NBA e nel corso degli anni hanno sviluppato un legame che va oltre l’essere semplici compagni di squadra. Detto questo, Giannis ha ammesso che il giorno in cui Middleton si ritirerà sarà uno dei giorni più tristi e strazianti della sua carriera.

Giannis Antetokounmpo on a convo with Khris Middleton: “I told him the day you retire is going to be the toughest day in my career because I’ve been with you the whole time, and it’s been an unbelievable journey. He’s a great team guy, from where we started and where we are." pic.twitter.com/mrSPdvMS2G

— Michael Scotto (@MikeAScotto) June 28, 2021