Lo swingman dei Milwaukee Bucks, Khris Middleton, ha avuto un’altra prestazione storica per portare la sua squadra a un’enorme vittoria in gara 3 di playoff NBA sugli Atlanta Hawks. Middleton ha dato spettacolo negli ultimi 12 minuti della partita segnando 20 punti dei suoi 38 totali nel tentativo di aiutare Milwaukee a rubare la vittoria in trasferta per 113 a 102 dietro lo sforzo erculeo del 29enne.

Non capita tutti i giorni di vedere qualcuno segnare 38 punti e 11 rimbalzi, oltre che 7 assist e le sue solite 6 triple in una partita di playoff. In effetti, questa è solo la seconda volta nella storia della franchigia dei playoff dei Bucks che viene fatto (tramite StatMuse). Ecco tutti gli altri giocatori che ci sono riusciti vestendo la canotta della franchigia del Winsconsin. Ah, è sempre e solo Middleton:

Khris Middleton stasera:

38 punti

11 REB

7 AST

6 3PT

15-26 FG

Questa è la seconda volta in assoluto che un giocatore dei Bucks mette a segno a una partita di playoff da 30/10/5/5-3. La prima volta è stata realizzata sempre da Khris Middleton.

Insomma, Khris Middleton è a tutti gli effetti uno dei giocatori più forti della storia dei Milwaukee Bucks ai playoff NBA ma ha un sogno: vincere un titolo. E a oggi non è così impossibile considerando le precoci eliminazioni dei Los Angeles Lakers e dei Brooklyn Nets, la seconda proprio per mano dei Bucks.

