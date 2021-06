Se qualcuno è stato sveglio per godersi lo spettacolo di Gara-2 tra Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, lo avrà suo malgrado notato. Gli ultimi 90 secondi della partita, vinta dai Suns con un alley-oop su rimessa per Ayton a 0.9 secondi dalla fine, sono durati davvero un’eternità a causa di ben 5 interruzioni per instant replay.

Come segnalato da StatMuse, ci sono state tante interruzioni per instant replay quanti canestri segnati: 5. Gli ultimi 90 secondi della partita sono durati la bellezza di 33 minuti.

The last 90 seconds of the game took 33 real time minutes.

There were as many reviews (5) as field goals (5) in that span. pic.twitter.com/seEbxCoKFl

— StatMuse (@statmuse) June 23, 2021