NBA – Gli Utah Jazz aggiornano un proprio record playoff contro Memphis

Donovan Mitchell e gli Utah Jazz si sono ripresi potentemente nella seconda partita della loro serie di playoff NBA contro i Memphis Grizzlies, facendo anche la storia della franchigia battendo un precedente record.

Con Mitchell che ha saltato gara-1 dopo che lo staff medico della squadra aveva stabilito non fosse al 100% dopo l’infortunio alla caviglia, la testa di serie aveva perso in casa contro i Grizzlies. Tuttavia, mentre la guardia All-Star ha fatto il suo tanto atteso ritorno, Utah ha liberato il loro pieno potenziale con una vittoria per 141 a 129.

I Jazz hanno segnato 141 punti nella loro vittoria in gara-2 sui Grizzlies, stabilendo un nuovo record di franchigia per il maggior numero di punti in una partita di playoff. Il loro precedente record era di 131 e restava fisso dal 1985 .

The Jazz score 141 points in their Game 2 win over the Grizzlies, setting a new franchise record for most points in a playoff game.

Their previous record was 131 points in 1985 against the Nuggets. pic.twitter.com/gw3a7NIZ7G

