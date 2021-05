Stanotte i Memphis Grizzlies di Ja Morant faranno il loro esordio nei Playoff dopo aver sconfitto gli Warriors al Play-in. Di fronte a loro la capolista della Western Conference, gli Utah Jazz. Sulla carta una sfida proibitiva, ma i Jazz in Gara-1 saranno privi della loro stella: Donovan Mitchell.

Mitchell ha giocato la sua ultima partita il 16 aprile, quando ha subito una distorsione alla caviglia che lo sta tenendo fuori ancora ora. La stella di Utah era tornata ad allenarsi nei giorni scorsi, ma evidentemente non è ancora pronta per scendere in campo. Donovan Mitchell è stato il leader indiscusso dei Jazz in questa stagione con 26.4 punti, 4.4 rimbalzi e 5.2 assist di media.

Utah Jazz All-Star guard Donovan Mitchell isn’t expected to play vs. Memphis in Game 1 tonight, sources tell ESPN. Mitchell has been working toward his return from a sprained right ankle.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 23, 2021