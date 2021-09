I Golden State Warriors sono ancora alla ricerca di un giocatore per completare il roster. I californiani hanno firmato Otto Porter Jr e Nemanja Bjelica in free agency ed hanno sotto contratto 14 atleti: ne manca dunque ancora uno. Secondo Anthony Slater, gli Warriors nelle prossime ore faranno un provino a Ryan Arcidiacono che però non è l’unica loro opzione.

Arcidiacono, italoamericano, arriva da quattro anni a Chicago, l’ultimo con 3.1 punti di media. Il prodotto di Villanova negli anni scorsi era stato vicino a vestire la maglia della Nazionale italiana, ma poi lui stesso se ne era tirato fuori e gli Azzurri avevano proseguito questo discorso con Nico Mannion e Paolo Banchero.

The Warriors are working out Ryan Arcidiacono this week, per source, as they continue to look for different options to compete for the vacant 15th roster spot in camp.

— Anthony Slater (@anthonyVslater) September 13, 2021