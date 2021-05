Gli Atlanta Hawks, grazie ad un secondo tempo perfetto, hanno vinto anche Gara-4 e si sono guadagnati il primo matchpoint nella serie contro i New York Knicks. Nell’ultimo quarto, nonostante la partita fosse praticamente già in cassaforte, c’è stata un po’ di tensione tra le due formazioni, con protagonista Danilo Gallinari. L’italiano ha prima scatenato le ire di Reggie Bullock con quella che è sembrata una gomitata (lieve?) alla schiena durante una lotta a rimbalzo. In un primo momento il giocatore dei Knicks non ha reagito, ma dopo pochi secondi, quando è stato chiamato timeout, è corso verso il Gallo che stava tornando in panchina. Sono dovuti intervenire i suoi compagni per evitare il confronto fisico.

Poco dopo, una sorta di “vendetta”. Julius Randle è andato a cercare un contatto un po’ troppo fisico con Gallinari, venendo punito con un Flagrant 1. L’azzurro ha segnato 21 punti in Gara-4 con 6/9 al tiro.

Julius Randle gets a Flagrant 1 on this one for sending his forearm into Danilo Gallinari’s chest. Knicks teammates don’t seem to mind after the play though. Might’ve been some retribution on Gallinari for him getting Reggie Bullock a few minutes earlier. pic.twitter.com/IUU30MoIIm

— Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) May 30, 2021