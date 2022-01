Grayson Allen non giocherà domani notte contro i Cleveland Cavaliers, squalificato una partita a causa del fallo che ha causato l’infortunio al polso di Alex Caruso. La guardia dei Bucks, conosciuta fin dai tempi del college per le sue giocate sporche, è stata subito presa di mira sui social e la sospensione di una sola gara è sembrata a molti troppo poco. Il suo compagno Jrue Holiday ha assicurato che Allen non abbia voluto far male a Caruso di proposito, che “non è quel tipo di giocatore”, anche se a rivedere le immagini qualche dubbio resta.

Lo stesso Grayson Allen ha poi rotto il silenzio sulla questione, commentando l’accaduto direttamente sul proprio canale Discord.

Sono state circostanze davvero sfortunate. Ho saltato per stoppare Caruso con la mia mano sinistra, mentre mi giravo ho provato a prendere la palla con la destra per evitare di spingerlo a terra. È stata davvero una brutta caduta e sono contento che stia bene. Se mi ritrovassi in quella situazione e sapessi quali sarebbero le conseguenze, di certo non farei la stessa giocata. Aggiungo un’altra cosa. Sono rimasto a metà-campo ad aspettare che Caruso si rialzasse per vedere se stesse bene. Poi quando sono tornato in panchina un mio compagno ha fatto una battuta e ho riso. Non stavo ridendo del fallo commesso.