Quando alla Pallacanestro Cantù giocava Michael Jordan

Circa 3 lustri fa, la Pallacanestro Cantù, allora targata Tisettanta e il cui presidente era il compianto Francesco Corrado, firmò in cabina di regia Michael Jordan. Cioè, sì, Michael Jordan. Ma non quel Michael Jordan. Quello dei brianzoli si faceva chiamare “Mike” Jordan, per provare a distinguersi da His Airness.

Naturalmente in comune con quel Michael Jeffrey Jordan aveva solo il nome, le qualità tecniche erano tutt’altra roba, anche se comunque era un discreto giocatore per il basket europeo. In Italia arrivò da campione di Germania con il Rhein Energie di Köln, formazione che tra l’altro Cantù aveva affrontato in EuroCup la stagione precedente. C’è da dire che la Bundesliga del 2005-2006 non aveva nulla a che vedere con il campionato italiano del 2006-2007. C’era un abisso, che però negli anni i tedeschi hanno saputo colmare passo dopo passo.

Il playmaker canturino nativo di Philadelphia non disputò una pessima stagione in quella squadra che rivide in campo Pierluigi Marzorati, storica bandiera della Pallacanestro Cantù, per 108 secondi a 54 anni per festeggiare i 70 anni dalla fondazione della squadra. Michael Jordan terminò l’anno a Cantù con oltre 14 punti di media, conditi da 5.4 assist ad ogni allacciata di scarpe. Il suo massimo stagionale furono i 33 punti contro la Virtus Bologna, che aveva come sponsor VidiVici, al Palasport Pianella di Cucciago.

Il prodotto di Penn University, dopo l’esperienza in maglia biancoblu, non tornò più in Italia. A parte una piccola parentesi a Charleroi, trascorse il resto della sua carriera in varie squadre tedesche fino al giorno del suo ritiro, avvenuto nel 2011.

Attualmente sta svolgendo il ruolo di assistant coach di un’università privata di Philadelphia, la sua città, ovvero la Drexel University. Chissà se vedremo mai Michael Jordan allenare Cantù uno di questi anni. Mai dire mai, come direbbe “l’altro” Michael Jordan.

