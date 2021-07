Buddy Hield è sempre più vicino ai Los Angeles Lakers. Poco fa Montrezl Harrell ha sfruttato la Player Option sul proprio contratto, il che consentirà ai giallo-viola di inserirlo nella trade con i Sacramento Kings. La presenza di Harrell era un tassello fondamentale per concludere lo scambio, che secondo Adrian Wojnarowski ora sarebbe prossimo a chiudersi.

Ai Kings, in cambio di Hield, andranno sicuramente Harrell e Kyle Kuzma, più eventualmente altri asset ancora da concordare. Nelle prossime ore se ne saprà di più. Altri elementi citati in questi giorni nell’ambito della trade sono stati Kentavious Caldwell-Pope e la 22° chiamata al Draft di stanotte.

That trade still needs to be agreed upon, but there’s been momentum toward its ultimate completion, per sources. https://t.co/9W4KRY0YXg

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2021