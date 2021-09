5 buoni free agent NBA ancora liberi sul mercato

Il mercato dei free agent NBA è entrato nel vivo immediatamente alla sua apertura, ad inizio agosto. I nomi “grossi” hanno firmato subito o quasi con le rispettive squadre e, giunti a metà settembre, resta poco tra i giocatori ancora svincolati. Le squadre però stanno cercando gli ultimi pezzi da aggiungere, nel tentativo di spendere poco e pescare un buon giocatore di rotazione. Tra i free agent è rimasto ben poco, ma c’è ancora qualche giocatore valido.

Abbiamo raccolto gli attuali 5 free agent NBA che potrebbero far più comodo a diverse squadre, a seconda delle loro esigenze.

DeMarcus Cousins

Lontanissimo parente di quello che dominava a Sacramento e New Orleans, Boogie nell’ultima stagione ha totalizzato 41 partite tra Houston e Los Angeles Clippers. Le cose non sono andate benissimo, ma Cousins è comunque riuscito a mantenere 8.9 punti e 4.6 rimbalzi di media. Il giocatore è stato schierato anche nei Playoff, utilizzato come arma “a sorpresa” da Tyronn Lue, ripagato con 7.6 punti a partita in poco più di 8′. Nonostante le condizioni fisiche precarie, potrebbe fare al caso di una franchigia alla ricerca di un lungo di riserva.

James Ennis III

Reduce da una stagione e mezza a Orlando, Ennis è un veterano molto rispettato. Nelle scorse settimane era stato accostato ai Lakers e ai Bulls, poi entrambi hanno virato su obiettivi diversi. Il giocatore, 31 anni, ha giocato 41 partite la scorsa stagione ai Magic, con 8.4 punti e 4.0 rimbalzi di media, tirando col 43% da tre. Per una squadra alla ricerca di un discreto difensore che possa segnare da dietro l’arco sarebbe perfetto come ultima aggiunta.

Frank Ntilikina

Finite le Olimpiadi con la Francia, che ha vinto l’argento, per Ntilikina si prospettava la free agency. Invece il playmaker transalpino non ha trovato offerte al termine di un quadriennio ai Knicks non troppo esaltante. Ntilikina ha alternato ottime prestazioni difensive a momenti decisamente negativi in cui ha fatto fatica anche solo a mettere piede in campo. Difensore sicuramente valido, ci sono parecchi dubbi sul resto del suo gioco. Nella scorsa stagione ha segnato 2.7 punti di media in 33 partite, le sue cifre più basse da quando è in NBA.

Avery Bradley

Probabilmente è stata fatale la scelta di uscire dal contratto con i Lakers nell’estate 2020. A Los Angeles, Bradley aveva trovato nuova linfa, protagonista nella prima parte di stagione pre-Covid. Poi la decisione di non giocare nella “bolla” di Orlando e l’addio in free agency, ma le cose non sono proseguite bene. Nell’ultima stagione il veterano, sempre stato molto fragile, ha giocato solo 27 partite tra Miami e Houston, con 6.4 punti di media in oltre 22′. Per una contender che deve completare il roster potrebbe però essere un’aggiunta sensata al minimo salariale.

JJ Redick

Uno dei migliori tiratori da tre punti della storia NBA, ma giunto a 37 anche Redick sta accusando l’età. Dopo una stagione da dimenticare tra New Orleans e Dallas, il veterano è ancora free agent anche se di recente ha ammesso di “non avere fretta” di trovare un nuovo contratto. Firmerà quando sarà pronto e prediligerà una squadra vicino a New York, sua città natale, quindi avrà un occhio di riguardo per Knicks e Nets. Giunto a questo punto della carriera, Redick non ha mai nascosto di voler stare più vicino possibile alla famiglia e aveva chiesto proprio ai Pelicans di essere ceduto sulla East Coast. Una volta scambiato invece a Dallas, la guardia non aveva trattenuto le sue critiche per il front office di NOLA.