Mike James ha convinto definitivamente i Brooklyn Nets. L’americano poco fa è stato confermato ufficialmente per il finale di stagione regolare per i Playoff dalla franchigia bianconera. James aveva firmato due contratti decadali finora, dimostrandosi subito pronto e ricevendo tanto spazio anche a causa delle numerose assenze. Ieri notte l’ex Milano è partito in quintetto per la prima volta in stagione per via dell’assenza di Irving, giocando 26′ contro San Antonio e producendo 12 punti e 5 assist.

MIKE JAMES: SIGNED 📝 The Nets have signed @TheNatural_05 for the remainder of the 2020-21 season pic.twitter.com/yBvlKMWYtO — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) May 13, 2021

In generale, Mike James sta segnando 7.1 punti di media con 3.7 assist ai Nets. Ora avrà anche l’occasione di vincere il titolo NBA, per il quale Brooklyn è tra le favorite.

