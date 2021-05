Pistoia espugna Trapani regalandosi la seconda vittoria, granata cappaò dopo quattro vittorie

TRAPANI – Avanti dall’alfa all’omega della gara. La Giorgio Tesi Group Pistoia si regala il secondo acuto di fila ma soprattutto ferma la serie utile della 2 B Control Trapani che era reduce da quattro squilli di tromba di fila. A documentare la strepitosa serata del roster toscano concorre la constatazione che i giocatori in grado di raggiungere la doppia cifra sono stati ben cinque, su tutti il biondo Riismaa che ha messo a referto un quarto dei punti dei suoi. Trapani, che doveva fare a meno di Nwohuocha, ci ha provato con il solito, diluviale Corbett e con capitan Renzi ma non è bastato. I granata sono comunque lanciati verso i playoff.

PRIMO QUARTO – Basciano affonda la lama, Saccaggi risponde con una tripla. Il batti e ribatti prosegue, Renzi cecchina dalla parte trapanesi ma Riismaa pareggia i conti. Sims con una schiacciata e Wheatle portano ancora i toscani all’allungo ma Trapani non demorde e Corbett la riporta sotto. A metà quarto la squadra di coach Michele Carrea è avanti per 10-14. Spizzichini e Pianegonda provano a riportare Trapani avanti ma Riismaa ha le mani ben cariche e piazza due triple in serie che diventano tre dopo la risposta a Spizzichini. Schiacciata di Milojevic per Trapani ma un gioco da tre di Poletti consente a Pistoia di allungare e di chiudere il primo quarto avanti per 28-22.

SECONDO QUARTO – Zucca schiaccia d’autorità ma Basciano replica con una tripla. Erkmaa prova a far ruggire i padroni di casa ma Del Chiaro e Della Rosa fanno ancora andare per mare aperto i pistoiesi. Corbett cecchina da par suo e costringe Carrea al timeout. Del Chiaro schiaccia e Parente chiama a sua volta la pausa. Cinque punti di fila di Renzi rimettono i granata in scia, Saccaggi affonda la lama ma Renzi risponde. Pistoia continua a dettare legge all’intervallo lungo per 55-49.

TERZO QUARTO – Sims e Poletti fanno decollare i toscani, Wheatle ribadisce il concetto. Trapani si rifà sotto con Corbett e Basciano, subito dopo è Tartamella a piazzare punti. Pistoia continua però a regnare incontrastata sul 69-59. Corbett e quattro punti in serie di Renzi sanciscono il tentativo di riscossa granata, Riismaa, però, da tre punti non perdona, vano il tentativo di Corbett a fil di sirena per Trapani di contrastare il vantaggio pistoiese che resta anche al penultimo quarto con il punteggio di 74-70.

ULTIMO QUARTO – Milojevic riavvicina Trapani, Della Rosa e Riismma rispediscono però i toscani in orbita. Wheatle colpisce da sottocanestro e Parente chiama il timeout. A un canestro di Corbett fanno da contraltare le soluzioni vincenti di Saccaggi e Riismaa ambedue dall’arco. Pianegonda ne piazza due dalla linea della carità ma Sims, con un gioco da tre, consente ai toscani di chiudere il discorso con il punteggio finale di 101-95.

MIGLIORI IN CAMPO

LA MARSHALL CORBETT (2B CONTROL TRAPANI): travolgente come sempre, stavolta, però, Trapani mastica amaro.

JOONAS RIISMAA (GIORGIO TESI GROUP PISTOIA): mani ben lucidate e ispirate dall’alfa all’omega, canestri con ogni soluzione che l’universo cestistico offra e Pistoia vola.

TABELLINO

2B CONTROL TRAPANI: Corbett 27, Basciano 19, Renzi 18, Pianegonda 8, Milojevic 8, Spizzichini 6, Tartamella 5, Erkmaa 4, Piarchak, Palermo, Mollura, Miller. Coach: Daniele Parente.

Tiri liberi: 10 su 14, rimbalzi 25 (Renzi, Milojevic 9), assist 17 (Corbett 11).

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Riismaa 25, Poletti 19, Wheatle 18, Della Rosa 12, Saccaggi 11, Sims 8, Del Chiaro 6, Zucca 2, Querci, Allinei. Coach: Michele Carrea.

Tiri liberi: 5 su 6, rimbalzi 40 (Wheatle 10), assist 27 (Poletti, Della Rosa, Saccaggi 5).

ARBITRI

Mauro Moretti di Marsciano (PG), Michele Cosimo Pio Capurro di Reggio Calabria e Luca Bartolini di Fano (PU).