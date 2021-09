Cercato da mezza NBA, alla fine Paul Millsap ha scelto un po’ a sorpresa i Brooklyn Nets. Una notizia inaspettata perché si pensava che il veterano, reduce da quattro stagioni a Denver, fosse alla ricerca di una Mid-Level Exception da 5.9 milioni di dollari, qualcosa che i Nets non potevano offrirgli. Alla fine Millsap si accontenterà del minimo salariale, andando a rinforzare il frontcourt della maggior candidata alla vittoria del titolo 2022.

Millsap, 37 anni il prossimo febbraio, ha mantenuto 9.0 punti e 4.7 rimbalzi di media nella scorsa stagione a Denver. In passato il giocatore è stato quattro volte All Star. Su di lui c’erano anche Golden State Warriors, Los Angeles Clippers e Chicago Bulls.

Free agent Paul Millsap has agreed to a deal with the Brooklyn Nets, his agent DeAngelo Simmons told @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2021