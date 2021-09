Colpo di scena qualche mese fa, quando LaMarcus Aldridge annunciò il ritiro a stagione in corso, e colpo di scena ora che il veterano è intenzionato a tornare in campo dopo aver ricevuto l’ok dei medici, come riportato da Shams Charania. Aldridge, 36 anni, aveva deciso di appendere le scarpette al chiodo per via di un problema cardiaco che si portava dietro da parecchi anni e che temeva potesse fargli rischiare la vita.

In questi mesi L-Train si è però sottoposto a tutti i test del caso e a quanto pare non corre rischi. Di un suo ritorno in campo si era già parlato ad agosto, ma ora è qualcosa di concreto. Su di lui ci sarebbero in primis quei Brooklyn Nets che mesi fa lo avevano firmato per poche partite prima del ritiro. Con la maglia bianconera, Aldridge ha giocato solo 5 partite con 12.8 punti di media dopo aver lasciato San Antonio tramite buyout. Il giocatore ora riprenderà la caccia all’anello che ancora gli manca e questa è sicuramente una bellissima notizia.

Seven-time NBA All-Star LaMarcus Aldridge has been cleared to play again, passing all of the necessary tests, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Nets are leaders to sign Aldridge, sources said. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2021

Nelle scorse ore i Nets hanno raggiunto l’accordo con Paul Millsap, se ora tornerà anche Aldridge il frontcourt potrà dirsi davvero completo.