Brindisi batte Trieste e si porta avanti nella serie

HAPPY CASA BRINDISI-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE=85-64

(21-18; 22-10; 14-17; 28-19)

L’Happy Casa Brindisi batte Trieste in Gara 1 e si porta avanti nella serie. Dopo una grande partenza di Trieste nel primo quarto, i padroni di casa sono stati bravi e lucidi a recuperare ed andare in doppia cifra di vantaggio nel secondo quarto. L’Allianz prova a rimanere in partita nel terzo quarto, per poi cadere definitivamente sotto i colpi dei brindisini nel quarto finale. Per i padroni di casa ottime le prestazioni di Harrison e Willis, che chiudono rispettivamente con 16 e 13 punti, mentre per Trieste sono Doyle ed Upson a provarci fino alla fine, chiudendo con 12 e 11 punti.

Partenza spumeggiante per Trieste con un parziale di 6 a 0 che vede assoluto protagonista Delia. Brindisi è in evidente difficoltà, ma trova la reazione con Thompson e Willis portando il punteggio sull’8 a 10 al 7′. Nella seconda metà di quarto Brindisi alza i giri del motore con i cinque punti consecutivi di Bostic e la schiacciata di Thompson che la portano per la prima volta in vantaggio. La tripla di Fernandez riavvicina gli ospiti sul -2, ma l’1/2 ai liberi di Harrison chiudono il primo quarto sul 21-18.

La seconda frazione si apre con un parziale brindisino di 10 a 0 e due triple consecutive di Udom e Bell: al 6′ il punteggio è sul 31 a 18. La reazione di Trieste arriva con Doyle ed Upson, ma sono ancora Willis e Thompson a ristabilire il vantaggio biancoazzurro. Proprio i cinque punti consecutivi del numero #15 chiudono il primo tempo sul 43-28.

Al rientro dagli spogliatoi la reazione di Trieste arriva con Doyle e Delia, ma i padroni di casa riescono ancora a tornare sul +15 al 5′ con la tripla di Bostic la schiacciata di Perkins. Henry prova a dare una scossa all’Allianz, ma sponda brindisina sale in cattedra Harrison che realizza il canestro del +16. Un parziale triestino di 7 a 3, che Upson protagonista, riavvicina gli ospiti sul -12 e chiude il terzo quarto sul 57-45.

Nell’ultimo quarto l’Happy Casa prova ad alzare l’intensità con le triple Harrison e Zanelli, ma Trieste non ci sta e risponde immediatamente dall’arco con Grazulis e Doyle riportando lo svantaggio sul -12. Nel finale di gara, la tripla di Harrison e il doppio gioco da tre punti di Willis portano Brindisi fino al massimo vantaggio di 19 punti all’8′. Brindisi gestisce e amministra gli ultimi due minuti finali, chiudendo la partita con il punteggio sul’85-64.

HAPPY CASA BRINDISI

Bostic 14, Udom 3, Perkins 10, Thompson 9, Harrison 16, Visconti 1, Gaspardo 6, Willis 13, Bell 6, Zanelli 7, Guido n,e., Cattapan n.e.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE

Laquintana 2, Da Ros 2, Cavaliero 4, Henry 8, Upson 11, Grazulis 9, Fernandez 3, Doyle 12, Alviti 4, Delia 9, Arnaldo n.e., Coronica n.e.