NBA – I risultati degli esami sul ginocchio di Jamal Murray

Sono arrivati gli attesissimi esiti degli esami sul ginocchio sinistro di Jamal Murray, uscito in preda al dolore negli ultimi istanti della partita di ieri notte contro Golden State. La stella dei Denver Nuggets sembrava destinata ad un lungo stop, e il verdetto è stato quello che si temeva: rottura del legamento crociato.

Jamal Murray has been diagnosed with a torn anterior cruciate ligament of the left knee. He will be out indefinitely.https://t.co/oXw32TeqJz — Denver Nuggets (@nuggets) April 13, 2021

Murray chiude quindi in largo anticipo la sua stagione, per ora è out “a tempo indeterminato”. Una pessima notizia sia per lui che per i Nuggets, che perdono il proprio secondo miglior marcatore e uno dei due leader insieme a Nikola Jokic. Denver al momento è quarta in classifica ad Ovest, ma deve guardarsi le spalle dai Los Angeles Lakers, che entro una settimana dovrebbero recuperare sia Davis che James.

In questa stagione, Jamal Murray stava mantenendo 21.2 punti, 4.8 assist e 4.0 rimbalzi di media con i Nuggets e finora aveva saltato solo 6 partite.

