Verso Trento-Trieste, coach Molin: “Partita cruciale per la nostra stagione”

Domani sera l’Aquila Basket Trento affronterà alla BLM Group Arena la Pallacanestro Trieste 2004 nell’incontro valido per la 27° giornata della LBA Serie A. Di seguito le parole del coach dei trentini Emanuele Molin, tratte dal sito ufficiale della società bianconera.

«Dopo aver fatto un passo importante domenica contro Cantù, la partita di domani per noi è un altro snodo cruciale per non dover dipendere più dai risultati dei nostri avversari nella corsa salvezza. Dobbiamo finire il lavoro, a tutto il resto penseremo dopo: dobbiamo essere focalizzati su una partita alla volta, lo abbiamo sempre provato a fare nelle ultime settimane e a maggior ragione dobbiamo farlo ora. Sarebbe un errore fatale per noi sottovalutare in qualche modo Trieste: lo dice la classifica e la stagione che hanno vissuto fino ad ora, un atto di presunzione da parte nostra a questo punto potrebbe costarci caro. Anche nei momenti difficili di questa stagione i giuliani si sono espriessi ad un ottimo livello, guadagnando l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia e occupando stabilmente una posizione nella parte alta della classifica. Dopo la sconfitta di domenica contro la Virtus mi aspetto che arrivino a Trento con grande desiderio di riscatto e di reazione, consapevoli che anche per loro un successo potrebbe valere molto in termini di graduatoria. Il mio compito è quello di far tenere alto il livello di attenzione della mia squadra, senza far abbassare la guardia al gruppo: vogliamo anche provare a vendicare la sconfitta del match di andata in cui non riuscimmo mai ad esprimerci al meglio, anche in questo aspetto possiamo trovare motivazione e desiderio in un match in cui serviranno massima energia e intensità da parte di tutti».