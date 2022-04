Nella notte i Phoenix Suns hanno a sorpresa perso Gara-2 in casa contro i New Orleans Pelicans. Le prestazioni di Brandon Ingram e CJ McCollum hanno mandato KO la capolista della Western Conference e ora la serie è sull’1-1, con Gara-3 e 4 che si disputeranno a NOLA. Notizia forse ancora più brutta per i Suns è quella dell’infortunio di Devin Booker, top scorer con 31 punti prima di abbandonare il campo.

Nel tentativo di contestare una schiacciata di Hayes nel terzo quarto, Booker ha subito un infortunio muscolare. Ha immediatamente lasciato la gara e non si conosce l’entità dell’acciacco fisico. Il rischio è che possa dover saltare le prossime gare, una situazione sicuramente pericolosa vista la sconfitta di questa notte.

Here’s what our camera caught of Devin Booker’s injury… Book throws a towel on the bench and whatever he said to Jae Crowder isn’t good. @12SportsAZ pic.twitter.com/ZcNiPAA7yz

— Cameron Cox (@CamCox12) April 20, 2022