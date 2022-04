Olimpia Milano, KO in Gara-1 ma la più grande paura è l’infortunio di Melli

L’Olimpia Milano ha iniziato la postseason di Eurolega nel peggiore dei modi, perdendo in casa contro l’Efes Istanbul segnando tra l’altro solo 48 punti. Una serata estremamente negativa per i biancorossi, apparsi in grande difficoltà in attacco e con il solo Niccolò Melli in doppia cifra (10 punti). È proprio il lungo azzurro però a preoccupare Ettore Messina, forse più della prestazione della squadra.

Melli ha lasciato il campo nel quarto quarto per un infortunio e Messina, in conferenza stampa, si è detto molto preoccupato dalle sue condizioni.

È stata una serata molto complicata per noi. Ma soprattutto mi preoccupa l’infortunio di Melli. Domani faremo gli esami, ma non sembra essere una cosa da poco, onestamente. È un infortunio al polpaccio.

Una pessima notizia visto che Milano sarà in campo di nuovo per Gara-2 tra due giorni, sempre al Forum contro i turchi. I biancorossi non possono contare nemmeno su Dinos Mitoglou, fuori per doping, e Luigi Datome, che salterà almeno anche la prossima partita.