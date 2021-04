Robert “Slick” Leonard, leggenda di Indiana University, ex allenatore degli Indiana Pacers e, in seguito, adorabile voce dei Pacers dal 1985 al 2011, è morto martedì a Indianapolis all’età di 88 anni.

