NBA – New Orleans non confermerà Isaiah Thomas?

In una settimana e mezza ai New Orleans Pelicans, con i quali aveva firmato un contratto decadale, Isaiah Thomas ha prodotto 7.7 punti e 1.7 assist di media in uscita dalla panchina, vincendo 1 gara su 3. Ora che il contratto di IT è scaduto, i Pels potrebbero confermarlo con un secondo decadale, ma secondo Andrew Lopez non lo faranno.

Thomas è quindi destinato a tornare free agent, come lo era stato un anno intero prima della firma con NOLA. Gli infortuni di Josh Hart e Nickeil Alexander-Walker potrebbero infatti portare i Pelicans ad optare per un altro profilo. In ogni caso, a causa della luxury tax, la franchigia avrà un massimo di 2 settimane prima di essere costretta a firmare un altro giocatore, secondo Andrew Lopez potrebbe sfruttare per intero questa finestra. Non è comunque da escludere, al termine di queste 2 settimane, un ritorno di Thomas, che sarebbe comunque stato molto apprezzato all’interno dello spogliatoio.

They have 2 weeks before needing to sign another player – on either a 10-day or rest of the year. Because of luxury tax reasons, Pelicans could wait the full 2 weeks before adding someone. (2/3) — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) April 13, 2021

The Pels loved Thomas’ veteran presence and the way he communicated with younger guys while he was with the team. But new injuries to Josh Hart (thumb) and Nickeil Alexander-Walker (high ankle sprain) will factor into who gets brought in for next deal. (3/3) — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) April 13, 2021

Isaiah Thomas ha giocato 25′ al suo esordio con i Pelicans, segnando 10 punti. Poi però il suo minutaggio è sceso prima a 19′ (con 11 punti) e infine a soli 2′ nella gara vinta contro Sacramento ieri notte.

IT, 32 anni, è rimasto molti mesi free agent a causa dei dubbi sulle sue condizioni fisiche. Nel frattempo il veterano aveva giocato, lo scorso febbraio, 3 partite con Team USA nelle qualificazioni per l’AmeriCup, proprio con l’obiettivo di mettersi in mostra. Missione compiuta per ora solo in parte: Thomas resta in attesa di un’altra chiamata, dai Pelicans o da altre squadre.

