Kevin Punter ha rimosso l’Olimpia Milano dai propri social

La trattativa per la conferma di Kevin Punter Jr all’Olimpia Milano prosegue, anche con l’esortazione di Malcolm Delaney, ma dai social della guardia americana non arrivano segnali rassicuranti. Nelle scorse ore alcuni tifosi molto attenti hanno notato che nella bio di Twitter è sparita la dicitura “Olimpia Milano player”, probabilmente non un caso. Certo, al momento impossibile dire che Punter sia di fatto un giocatore di Milano, ma il segnale rimane comunque abbastanza forte.

Non solo: Punter ha smesso di seguire l’account ufficiale del club meneghino su Instagram, mentre viceversa Milano segue ancora il giocatore. L’americano, 15.0 punti di media in Eurolega nell’ultima stagione, segue ancora tutti i compagni di squadra (in questo momento meglio dire ex compagni). Le richieste economiche di Kevin Punter sembrano essere molto elevate, si era parlato di 1.5 milioni di dollari a stagione. Sul giocatore ci sono anche CSKA Mosca e Baskonia.