La star NBA dei Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, pare abbia deciso di rifiutare la sua player option da 36 milioni di dollari e diventare un free agent senza restrizioni in questa offseason, secondo Chris Haynes di Yahoo Sports.

Domenica 1 agosto è la scadenza di Leonard per prendere una decisione sulla sua opzione contrattuale con i Clippers.

Los Angeles Clippers star Kawhi Leonard is expected to decline his $36 million player option to become an unrestricted free agent, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 1, 2021

Per quel che vale, la convinzione generale è che Kawhi Leonard abbia rinuncia alla sua player option NBA per firmare di nuovo con i Clippers. Tuttavia, come fatto notare in precedenza dall’insider NBA Marc Stein, la scelta di Leonard di rimanere a Los Angeles con i Clips non è più un “presupposto sicuro”.

“I Mavs cercheranno di fare tutto il possibile per ottenere Kawhi Leonard. Ci proveranno anche i Knicks e gli Heat. La situazione con Kawhi non è più un presupposto sicuro che stia con i Clippers”.

All’inizio di luglio, Kawhi Leonard ha subito un intervento chirurgico per sistemare la rottura parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Fu lo stesso infortunio che lo mise da parte durante le finali della Western Conference, dove i Clippers alla fine hanno perso contro i Phoenix Suns.

