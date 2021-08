“Ora cercheremo di firmare giocatori più vecchi” aveva commentato Jae Lacob dopo il Draft, parlando della bassa età media dei Golden State Warriors.

A parte il terzetto di Curry, Thompson e Green infatti si tratta di una squadra molto giovane, alla quale sono stati aggiunti due rookie presi in Lottery: Kuminga e Moody.

Uno degli obiettivi di mercato sarà Andre Iguodala, che i Miami Heat hanno lasciato andare non estendendogli la qualifying offer. Per Iguodala sarebbe ovviamente un ritorno agli Warriors, con i quali è stato protagonista dal 2013 al 2019, vincendo l’MVP delle Finals 2015.

The momentum behind an Andre Iguodala return to Golden State is bubbling strong already after Miami declined Iguodala's 2021-22 team option.

As Warriors owner Joe Lacob told @anthonyVslater: "Now we add a few veterans. We’re going to do that. You’ll see in the next few days."

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 1, 2021