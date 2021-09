Negli ultimi 15 giorni, Jahlil Okafor ha cambiato tre squadre. Prima era ai Detroit Pistons, che lo hanno ceduto ai Brooklyn Nets nella trade per DeAndre Jordan. I bianconeri lo hanno subito tagliato e ora il centro naturalizzato nigeriano firmerà un contratto non-garantito con gli Atlanta Hawks, come riportato da Shams Charania. Potrebbe essere davvero l’ultima occasione per Okafor, terza chiamata assoluta al Draft 2015 per Philadelphia.

Dopo le prime due stagioni ai 76ers in una squadra ancora in rebuilding, Okafor ha faticato a trovare il proprio spazio in NBA fallendo prima a Brooklyn, poi a New Orleans e infine a Detroit. Il centro è andato in doppia cifra per punti solo nelle sue prime due stagioni nella Lega, segnando solo 5.4 punti a partita nella scorsa annata a Detroit. Ora ad Atlanta potrà partecipare al training camp e giocarsi le proprie carte per ottenere un contratto garantito per la stagione.

Free agent center Jahlil Okafor is signing a non-guaranteed deal with the Atlanta Hawks, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 16, 2021