NBA – James Jones ha vinto l’Executive of the Year 2020-21

La NBA ha annunciato anche l’ultimo premio individuale della stagione regolare 2020-21: l’Executive of the Year. Il miglior dirigente della stagione, secondo i votanti, è stato James Jones dei Phoenix Suns, che sono arrivati secondi nella Western Conference e ora si stanno giocando l’accesso alle Finals.

Jones ha costruito una squadra vincente, trasformando quella che solo un anno fa era stata tra le peggiori della NBA. Tra le aggiunte estive la più importante è stata senza dubbio quella di Chris Paul, ma sono da citare anche quelle di Jae Crowder e Jalen Smith tramite Draft. Il suo è stato comunque un lavoro “spalmato” su più stagioni: Jones è entrato nel 2017 come vice-presidente dei Suns, diventando GM dopo un anno.

The 2020-21 NBA Basketball Executive of the Year is… James Jones of the @Suns! #NBAAwards #ThatsGame pic.twitter.com/FmrpE6jgt4

— NBA (@NBA) June 20, 2021