Kevin Durant non si ferma: sarà anche alle Olimpiadi con Team USA

La stagione di Kevin Durant si è conclusa ieri notte, con l’eliminazione contro i Bucks. È stata la stagione del ritorno in campo dopo un anno e mezzo fuori per l’infortunio al tendine d’Achille e a livello personale è andata molto bene, con 26.9 punti, 7.1 rimbalzi e 5.6 assist di media. KD ha giocato tantissimo, complici gli infortuni di Irving e Harden, soprattutto nella serie contro Milwaukee: sei volte su sette sopra i 40′ col record di 53′ (tutti i minuti) in Gara-7.

L’elevato minutaggio poteva far presagire una certa stanchezza, invece Durant non si fermerà nemmeno in estate. Il due volte MVP delle Finals ha dato il suo ok per le Olimpiadi di Tokyo con Team USA, il sesto giocatore a farlo dopo Bradley Beal, Jayson Tatum, Devin Booker, Damian Lillard e Draymond Green.

Brooklyn Nets star Kevin Durant is expected to commit to Team USA for the Tokyo Olympics this summer, sources tell me and @anthonyVslater. Durant averaged 34.3 points, 9.3 rebounds and 4.4 assists over 12 games this postseason. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 20, 2021