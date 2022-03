I Golden State Warriors in questa stagione non hanno mai potuto contare su James Wiseman, la seconda chiamata assoluta al Draft 2020 ha infatti saltato mesi dopo l’operazione al ginocchio di un anno fa. Nelle ultime settimane il lungo sembrava prossimo al rientro, pronto a dare una mano anche in vista dei Playoff, e per questo era stato mandato in G-League. Con i Santa Cruz Warriors, Wiseman ha giocato 3 partite, 21′ di media, e ha prodotto 16.5 punti e 7.5 rimbalzi di media.

È però durata poco: nei giorni scorsi Wiseman ha avuto una ricaduta, con gonfiore e liquido nel ginocchio operato. Da qui il nuovo stop agli allenamenti e alle partite che ha alla fine portato gli Warriors a decidere di rimandare il suo recupero alla prossima stagione. Il centro ha finora disputato sole 37 partite in due stagioni NBA, tutte l’anno scorso con 11.5 punti e 5.8 rimbalzi di media.

Wiseman is expected to remain in the Bay Area to continue his rehab — which includes strength and conditioning exercises. There are no plans for more surgery on the knee, sources said. Wiseman played three games in G League this month before swelling in knee sidelined him.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2022