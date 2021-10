I Boston Celtics dovranno fare a meno di Jaylen Brown per il resto della preseason e, forse, anche per l’inizio della stagione regolare. La stella biancoverde è infatti risultata positiva al Covid-19, nonostante sia asintomatica, ed è attualmente in quarantena. Non è chiaro se Brown sia vaccinato o meno, com’è noto la dose non conferisce immunità totale.

Celtics’ Jaylen Brown has tested positive for coronavirus, team says. Brown is in quarantine. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 8, 2021