Proprio a una decina di giorni dall’inizio della stagione regolare, arriva una buona notizia per i Brooklyn Nets. New York City ha deciso che la palestra dove si allenano i bianconeri è un edificio privato e quindi Kyrie Irving, pur non vaccinato, potrà frequentarlo. La stella dei Nets potrà così regolarmente allenarsi, anche se permane il veto per giocare le partite casalinghe al Barclays Center.

È già un passo avanti, che se non altro permetterà ad Irving di allenarsi, tenersi in forma e avere un contatto con i compagni invece dell’esilio a cui sembrava destinato. Questa notte il giocatore ha saltato la sua prima partita a causa del mancato vaccino, contro i Bucks in preseason.

City Hall official says Irving is cleared to practice at home, but still not able to play in games at Barclays Center until the All-NBA guard fulfills vaccine requirement. https://t.co/OFy974t6iM — Shams Charania (@ShamsCharania) October 8, 2021