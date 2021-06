“Mi sembrava che non fosse fallo in entrambe le occasioni, soprattutto a causa del contatto minimo con il loro playmaker. Quando si tratta di noi, non succede la stessa cosa. Voglio solo che si siano equi con entrambe e squadre”,ha spiegato Embiid tramite Derek Bodner di The Athletic.

“Se fischiano alcuni falli lievi sul loro playmaker, dovrebbe essere lo stesso, dovrebbero chiamare la stessa cosa su di me se vengo toccato”.

Joel Embiid, on officiating in tonight's game: "I just felt like it wasn't called both ways, especially because of the minimal contact that they get on their point guard. When it comes to us, we don't get the same thing. I just want it called both ways."

— Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) June 19, 2021