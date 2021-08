John Collins ha firmato un contratto NBA con gli Atlanta Hawks del valore di 125 milioni di dollari per cinque anni, secondo Adrian Wojnarowski di ESPN:

Il restricted free agent John Collins ha accettato un contratto quinquennale da 125 milioni di dollari per restare con gli Atlanta Hawks, come confermato dagli agenti Sean Kennedy e Jeff Schwartz a ESPN. L’accordo include una player option nel quinto anno per Collins.

Deal includes a player option in the fifth year for Collins. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2021

John Collins in realtà ha rifiutato un’estensione di 90 milioni di dollari con gli Atlanta Hawks in NBA nel dicembre del 2020. Stava cercando un accordo economicamente più interessante, credendo che il suo gioco fosse degno di un al massimo salariale. Nel 2020-2021 ha tenuto una media di 17,6 punti e 7,7 rimbalzi nella regular season. Questo è in realtà un calo rispetto ai suoi massimi in carriera dell’anno precedente di 21,6 punti e 10,1 rimbalzi.

Certo, confermare il pacchetto formato da Trae Young e John Collins che ha portato Atlanta alle finali di Conference si tratta di un’ottima mossa di mercato con la franchigia della Georgia. Oltre a questi due non dobbiamo dimenticare l’esperienza di Danilo Gallinari, che resterà ad Atlanta almeno fino al 2023, a meno di trade nei prossimi mesi, situazione non del tutto impossibile.

