Josh Giddey, sesta scelta assoluta al Draft 2021, è uno dei rookie da tenere maggiormente d’occhio. Pochi giorni fa l’australiano degli Oklahoma City Thunder è diventato il secondo più giovane di sempre, dopo LeBron James, a servire 10 assist in una partita. In queste prime gare NBA, Giddey sta mantenendo 10.7 punti, 5.8 rimbalzi e 5.7 assist ad OKC, partendo sempre in quintetto.

Ma se Giddey sta conquistando con le sue prestazioni i tifosi dei Thunder e gli appassionati NBA, lo stesso si può dire per le sue nuove fans. Come evidenziato da un video di un tifoso presente in tribuna a San Francisco per la gara di ieri notte tra Warriors e Thunder, Giddey si sarebbe intrattenuto per oltre un quarto d’ora dopo la partita, ancora in divisa e pantaloncini, con due ragazze. Nel video si vede come il rookie chiacchieri amichevolmente con le due ragazze e si faccia delle foto insieme a loro. Insomma, un inizio di carriera NBA di grande successo sia dentro che fuori dal campo.

Josh Giddey been out here for 15 minutes after the game lol pic.twitter.com/pbB1LUhnSe — Shai Gilgreat-Alexander (@Jhickness91) October 31, 2021