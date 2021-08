JR Smith non gioca in NBA dalla fine della stagione 2019-2020 con i Los Angeles Lakers, annata in cui ha vinto l’anello pur non avendo praticamente mai giocato. Ora, il due volte campione NBA JR Smith sta tornando a scuola poiché vuole far parte della squadra di golf della N.C. A&T, secondo John Dell del Winston-Salem Journal.

Smith inizierà le lezioni all’HBCU il 18 agosto, quindi dovrà passare attraverso la stanza di smistamento della NCAA per diventare un membro della squadra di golf. È entusiasta di diventare un Aggie ed è pronto per giocare a golf in modo competitivo. Il 35enne è diventato un appassionato giocatore di golf circa 12 anni fa ed è un handicap 5.

Il tiratore scelto di lunga data dell’NBA ha ricevuto alcuni consigli da Ray Allen, Chris Paul e altri su come poter sfondare al college. JR Smith è passato direttamente dal liceo all’NBA nel lontano 2004, senza mai giocare in NCAA poiché al tempo si poteva. Fu la diciottesima scelta nel Draft NBA del 2004.

Dopo aver vinto tutto in NBA, ora JR Smith è pronto per avere successo su un campo da golf. Buona fortuna a JR per la sua nuove vita sul tee!

Leggi anche: I Brooklyn Nets provano a blindare Irving e Harden