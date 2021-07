Se c’è una point guard che ha davvero bisogno di un cambio di scenario, è Kemba Walker. Il suo periodo con i Boston Celtics non è andato come previsto, e ora si è ritrovato nella ricostruzione degli Oklahoma City Thunder. Ma anche prima che potesse indossare anche solo per un secondo la maglia dei Thunder, Walker potrebbe cambiare ancora una volta casa.

Secondo il giornalista di ESPN Zach Lowe, Kemba Walker continua a essere inseguito dai Los Angeles Lakers e dai Los Angeles Clippers.

On today’s Lowe Post Podcast: “I think both the LA teams are going to be sniffing around Kemba Walker.”

– @ZachLowe_NBA

— Jacob Kniffen (@JacobKniffen) July 1, 2021